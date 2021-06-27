مراد مكرم يطالب بتقسيم الشواطئ حسب المايوهات البكيني والبوركيني

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علق الإعلامي والفنان مراد مكرم على واقعة «فتاة البوركيني» التي انتقدت منعها من ارتياد إحدى حمامات السباحة لارتدائها مايوه بوركيني مطالبا بتقسيم الشواطئ حسب نوعية الملابس لعدم حدوث مشاكل وأزمات من هذه النوعية مشددا على ضرورة توجه رواد الشواطئ الأماكن المناسبة لهم حسب ملابسهم.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:«مصر كبيرة قوي يا جماعة ،ما هياش أوضة وصالة علشان كل سنة نفس الخناقات والصعبانيات والكره والشتيمة،مصر فيها آلاف الكيلومترات من الشواطئ الجميلة وآلاف بل ملايين حمامات السباحة«

واقترح مكرم تقسيم الشواطئ لتناسب روادها متساءلا :«ليه ما يتمش تقسيم الشواطئ إلى شواطئ للبوركيني وشواطئ للمايوهات العادية...ايه إلى يمنع يعني بدل صداع كل سنة ده».

وتابع :«معظم الفنادق بالذات في المنتجعات عندها اكتر من حمام سباحه،تخصص منهم للبوركيني ومنهم للمايوه العادي وخلاص...ايه المشكله!!».

وأضاف موجها حديثه للنساء ممن يتعرضن لأزمات بسبب إرتداء ملابس البحر المرفوضة في بعض حمامات السباحة :«وبعدين لو مكان حاطط لنفسه قواعد ،هو حر، ليه نروحله طالما لا تنطبق علينا الشروط...لو مكان عام حقك تعترضي بس طالما مكان خاص من حقه يحط القواعد إلى شايفها في مصلحة مكانه. ومن حقك تقاطعيه».

وحكى عن واقعة مشابهة قبل سنوات قائلا :«قصة قصيرة حزينة حصلت من كام سنة في شبرا ومعظم الشبراوية سمعت عنه.. .أحد المطاعم إلى اكتشفنا بعد كده ان مالكه اخواني ،كتب على المحل مطلوب عمال وموظفين وتحتها المسيحيين يمتنعون.... والكلام وصل للبابا شنوده في اجتماعه الأسبوعي....من غير ولا تشنج ولا عصبيه ولا كلام كتير ،البابا رد وقال إلى مش عايزنا مش عايزينه..و بكل بساطه عدت بضعة شهور وقفل المطعم لصاحبه الغبي لانه عمل عداوه مع نص سكان شبرا وجزء كبير من النص التاني إلى مش متربي على التفرقة..و عدت السنين وقفل خالص في مصر تقريبا».

وتابع :«الحياة فيها من المشاكل الحقيقية ما يكفينا وزيادة..كفاية هري بقي في الموضوع ده ،الحلول موجوده للي عايز يفكر في حل».

واختتم :«طبعا الصح إن كل واحد حر ما لم يضر بأحد... بس ده ممكن يبقي حل مؤقت لحين تغيير المزاج العام المصري إلى قبول الاختلاف وقبول الآخر دون تعالي من طرف ضد الآخر».