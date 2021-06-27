خانته مع زميله.. زوجة ترتكب جريمة زنا بعد شهور من الزواج وتطلب الخلع (التفاصيل)

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ارتكبت زوجة شابة لم تتجاوز السادسة والعشرون من عمرها، جريمة زنا بعد شهور من الزواج، وكان الدفاع وراء ارتكاب جريمتها، الانتقام من الزوج الذي خانها مع زميلتها، وأقامت دعوى أمام محكمة الاسرة، ضد زوجها تطلب فيها الخلع لرد اعتبارها على حد قولها .

قالت المدعية في دعواها أن سبب طلبها الخلع لاستحالة العشرة، إضافة إلى أن الزوج متعدد العلاقات النسائية وكان على علاقة بزميلتها، فقررت انهاء علاقاتهما بعد أن رفض تطليقها بطريقة ودية، ورفضت إقامة دعوى طلاق للضرر لعدم تمكنها من إثبات الضرر الواقع عليها .

تقابل الزوج مع المدعية في ساحة المحكمة ،ووقعت بينهما مواجهة وتبادل الاثنان الاتهامات، حيث اتهما بالخيانه وكان رد الزوجة صادم زى ماخنت أنا عملت زيك ومع زميلك، وانتهت الواقعة بإصدار المحكمة حكمها بخلعه .

لم يحرك الزوج دعوى زنا ضدها لعدم تمكنها من ضبطها في حالة تلبس واكتفى بفضحها أمام أهلها في المحكمة .