غرق شخصين في النيل بالقناطر الخيرية

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في القناطر الخيرية من انتشال جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل أثناء الاستحمام وتم نقلهما إلى مستشفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد تلقية بلاغين بالعثور على جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين أن الجثة الأولى لـ«محمد ع ا» 29 سنة عثرا عليها طافية على مياة النيل أمام مبنى البحوث المائية، والثانية لـ«مصطفى ص م» وعثر عليها أمام الرياح المنوفى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر العام وتحت تصرف النيابة العامة.