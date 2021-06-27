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الإسكان : تنفيذ 74 برجاً سكنيا بمنطقة حدائق الجيزة

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الإسكان : تنفيذ 74 برجاً سكنيا بمنطقة حدائق الجيزة الإسكان : تنفيذ 74 برجاً سكنيا بمنطقة حدائق الجيزة

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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، وعدد من مسؤولى الشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد مسؤولو الإسكان، خلال جولتهم مشروع إنشاء ٧٤ برجاً سكنيا بمنطقة حديقة الجيزة المطلة على منطقة الأهرامات، كما تفقدوا أعمال تطوير المسطحات الخضراء واللاند سكيب بمنطقة إسكان دهشور، ووحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة الـ390 فدانا خلف منطقة ابني بيتك7.

من جانبه، أبدى المهندس كمال بهجات، إعجابه بإنجاز الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة، مشدداً على ضرورة استكمال الأعمال بنفس الجودة، وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

المصرى اليوم

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