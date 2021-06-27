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الجيزة : رصف 217 شارعا بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات

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الجيزة : رصف 217 شارعا بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات الجيزة : رصف 217 شارعا بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 26 شارع حيوي ومن متفرعات شارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور بإجمالي أطوال حوالي ٦ كم وبتكلفة حوالي 8.5 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي المنصرف 2020- 2021.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تطوير ١٩١ شارعا ببلاط الإنترلوك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الشوارع التي تم تطويرها ضمن الخطة الإستثمارية بحي بولاق الدكرور للعام المالي 2020- 2021 شملت شوارع «عبدالحكيم حامد، عبدالعزيز المنوفي، عمر سليم، نصر الشروبجي، عيد نافع، الشريف، عبدالمطلب الصناديلي، مسجد أبوالخير، حسن الصبان، عبدالعزيز حامد، القريطي، أحمد ماهر، أبوشلبي، الحريات، السلام، الضو، حسين فهيم، عبدالمنعم محمود، عبدالرازق، سيد بدوي، محمد عفيفي، عبدالمنعم رياض، عبدالسلام عمار، سعودي الصناديلي، عبدالعزيز المنوفى، منصور الصناديلي» وقد تم الانتهاء منها بنسبه 100%.

كما أوضح المحافظ أن عدد الشوارع التي تم الإنتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكوابيل الإنارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة بخطة تطوير العشوائيات ببولاق الدكرور ضمت ٢٤ شارعا بمنطقة حوض الذوات و٤٦ بعزبة الآمين و٥٥ بمنطقة صفط الجديدة و٣٣ بمنطقة ٦ أكتوبر و٣٣ بمنطقة أرض اللواء والمساكن ليصل إجمالي ما تم تطويره عدد ١٩١ شارعا بحي بولاق الدكرور من إجمالي ٤٩٠ من الشوارع المدرج تطويرها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة الحالية بعدداً من الأحياء.

وأضاف أن أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية. وثمن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في أحداث نقلة نوعية في الأرتقاء بمستوي معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

المصرى اليوم

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