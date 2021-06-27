صدارة المملكة في جائحة كورونا.. قصة نجاح في المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة

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stc تروي مسيرة التحول الرقمي والاستدامة في مؤتمر MWC 2021

تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2021 في مدينة برشلونة، غداً الاثنين، ولمدة أربعة أيام حتى الأول من يوليو، في حين أعلنت stc مشاركتها في المحفل بين أكبر 25 شركة اتصالات في العالم، واستعراض إنجازات المملكة والشركة في البنية التحتية الرقمية، ضمن استراتيجية الشركة لتمكين التحول الرقمي والاستدامة والنمو في مسارات غير تقليدية مثل المدفوعات الرقمية عبر محفظة stc pay التي تحولت إلى بنك stc كأول بنك رقمي في المملكة، بجانب دعم مشاريع ريادة الأعمال عبر حاضنة إنسبايريو، وهي الجهود أسهمت في تعزيز استجابة القطاعات الحكومية والخاصة أثناء الجائحة، وتحقّيق المملكة المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا، وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2021-2020.

ويشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، نخبة من خبراء البيئة ومتخصصين في مجال التقنية والبنية التحتية الرقمية للتباحث حول التقدم المحرز في مجال الاستدامة في إطار جلسة نقاش تحت عنوان "الأجندة الخضراء: نعمل من أجل التأثير"، وهو ما ينسجم مع مكانة stc في مجال الاستدامة حيث نالت شهادة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021، وحققت الفوز في مشروع منصة الاستدامة الرقمية، كمشروع رائد ضمن فئة "الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات.

وستوقع stc اتفاقيات استراتيجية مع رواد صناعة الاتصالات والشبكات وتقنية المعلومات في العالم؛ لتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين أكبر الكيانات والشركات العالمية، وتتضمن تلك الاتفاقيات الاستراتيجية شراكات مع Ericsson وNokia وHuawei لتوسيع شبكة الجيل الخامس 5G، مع التركيز على الشراكة مع Huawei لتطوير مركز ابتكار للبحث والتطوير لدفع تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.

وتتصدر stc قائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة في المركز الأول بوصول خدماتها إلى 43 محافظة جديدة في المملكة وفق تقرير "مقياس" الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقدم stc خلال المؤتمر قصص نجاح من مسيرتها خلال العام الماضي والحالي، حيث تعرض خلال مشاركتها العديد من إنجازاتها في قطاع التقنية والاتصالات وفق أهم المؤشرات العالمية، على الرغم من تحديات جائحة كورونا (كوفيد-19)، التي ما زالت تؤثر على كافة دول العالم حتى يومنا هذا، حيث تواصل stc رغم التحديات الحالية تصدرها للائحة أفضل شركات الاتصالات في المنطقة وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس» العالمية، واحتلالها للمركز الأول كأقوى شركة اتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة سوقية للعام الحالي بلغت 64.3 مليار دولار، بزيادة 37.7 بالمائة، كما صُنفت ضمن أفضل 44 شركة رقمية على مستوى العالم، كما نالت الجوائز السبع التي يقدمها تقرير عالمي متخصص في تحليل تجارب شبكات المحمول.