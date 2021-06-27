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"تعليم سراة عبيدة" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج "نشاطي" الصيفي

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"تعليم سراة عبيدة" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج "نشاطي" الصيفي "تعليم سراة عبيدة" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج "نشاطي" الصيفي
برامج مشوقة تلبي حاجاتهم واهتماماتهم وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية

دعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي "بنين- بنات" الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية للمشاركة في برنامج "نشاطي في صيف 1442هـ"، الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخراً؛ لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية .

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم سراة عبيدة عائض الهاجري، أن برنامج نشاطي يأتي ضمن مساهمة وزارة التعليم خلال الإجازة الصيفية في رعاية الطلاب والطالبات، والعناية بهم واستثمار أوقاتهم بالمفيد والنافع، مشيرًا إلى أن الهدف من البرنامج هو استثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم في الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج ممتعة ومشوقة تلبي حاجاتهم واهتماماتهم وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية سوية معتزة بدينها ووطنها ونفسها؛ موضحاً أن البرنامج الصيفي يشتمل على عدة مشاريع منها: مشروع "بيئتنا الخضراء"، ومشروع "الباب" لتعزيز التنافس في المهارات الإنتاجية وتقديم أفكار جديدة للطلاب والطالبات، ومسابقة "دليلة" الطلابية ذات الأهداف السياحية والاجتماعية التي تسهم في تفاعل الطلاب والطالبات مع البيئة والارتباط بالهوية الوطنية، من خلال تقديم مواد تعريفية عن المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في المناطق، إلى جانب تنفيذ النشاط الكشفي للبرنامج "هواية وشارة" لإعداد وتأهيل الطلبة الكشفيين لاجتياز متطلبات شارات الهوايات الكشفية المختارة.

وبيّن "الهاجري" أن البرنامج يشمل مسابقة "مُحصّن" للمشاركة في تقديم مواد علمية وتوعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية أخذ لقاح كورونا، إضافة إلى إقامة مسابقة تحت عنوان "اقرأ وارتق"، لحث طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة على المشاركة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتفسيره، وحفظ الأحاديث النبوية، وكذلك مسابقة ثقافية لطلبة المرحلة الثانوية بمسمى "شبابيك" تهتم بإثراء الجوانب المعرفية الشعبية، إلى جانب مسابقة "تخيّل" الهادفة لتنمية مهارات الرسم والتلوين، وتعزيز الخيال، والتشجيع على الكتابة الفنية باللغة العربية الفصحى.
وتستهدف هذه البرامج جميع طلاب وطالبات التعليم العام وبرامج التربية الخاصة.

وحث "الهاجري" جميع الطلاب والطالبات للتسجيل والمشاركة في المسابقات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية للفائزين والفائزات على مستوى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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