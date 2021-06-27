مكة.. جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات بحراج الطيور وساحاته

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فيما أكدت "الأمانة" حرصها على سلامة الجميع وثمّنت التعاون في الإبلاغ

نفّذت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة- جولات رقابية مكثفة على حراج الطيور وساحاته ضمن نطاقها الإشرافي؛ وذلك في إطار جهودها المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضحت البلدية، أن الجولات الرقابية والتفتيشية على حراج الطيور وساحاته، مستمرة لمتابعة تطبيق كل الاشتراطات البلدية والتنظيمية اللازمة؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الأمانة خلال جائحة كورونا، المتمثلة في عدم السماح بالدخول إلى السوق إلا بعد معاينة الحالة الصحية من خلال تطبيق "توكلنا"، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد، وامتثال مرتادي الحراج والعاملين به للتعليمات والأنظمة المعتمدة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها الشديد على سلامة الجميع وتطبيق الإجراءات النظامية حيال المخالفين، وثمّنت تعاون المواطنين في الامتثال للأنظمة والتعليمات، والإبلاغ عن المخالفات من خلال رقم البلاغات الموحد (940).