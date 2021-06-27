مصرع 4 وإصابة 19 فى حادثي تصادم علي الطريق الزراعى بالبحيرة

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص، وأصيب 9 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز أبو حمص فى محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين فى الحادثين إلي مستشفى دمنهور التعليمي.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص باصطدام سيارة ميكروباص بأخري ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، اتجاه القاهرة، أمام مدخل مدينة أبوحمص، وأسفر الحادث عن وفاة «طه .ط» 55 سنة، الإسكندرية، و3 آخرين مجهولي الهوية، وتم نقلهم إلي مستشفى أبو حمص المركزي، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفى دمنهور التعليمي، كما أصيب فى الحادث 10 أشخاص آخرين بكدمات وسحجات متنوعة وطفل مجهول الهوية عمره حوالي 6 سنوات، وطفل آخر 8 سنوات.

واصطدمت سيارة نقل بأخري ميكروباص على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعى السريع أمام قرية القصر المصري، مما أدي إلي إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي وعمل الاسعافات الأولية اللازمة.