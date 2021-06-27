تعرف على جهود «البيئة والمسطحات» لحماية نهر النيل وإزالة المخلفات

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أعلنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن جهودها خلال الـ24 الماضية، بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

وجاء ببيان لوزارة الداخلية، أن «البيئة والمسطحات»، ضبطت مخزنين دون ترخيص، وبهما 35 طنًا مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس والمنتجات الصناعية في القاهرة.

وأضافت: «ضبط 14 منشأة صناعية، عدم حصولها على رخصة مزاولة نشاط، أو شهادات صحية، أو سل بيئى، بالمخالفة لقانون البيئة في الدقهلية، كما ضبطت قضيتين إلقاء مخلفات بالطريق العام، وضبطت 36 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، فضلاً عن ضبط 3 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، و84 قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية.

يأتي ذلك، استمرارَا لجهود وزارة الداخلية لحماية البيئة والمسطحات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

اتخذت الإجراءات القانونية.