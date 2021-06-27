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«النواب» يتجه لتغليظ عقوبة التحرش بعد تبنى «مستقبل وطن» تعديل القانون

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«النواب» يتجه لتغليظ عقوبة التحرش بعد تبنى «مستقبل وطن» تعديل القانون «النواب» يتجه لتغليظ عقوبة التحرش بعد تبنى «مستقبل وطن» تعديل القانون

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، وأكثر من 60 نائباً أخرين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص عقوبة التحرش، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان النائب أشرف رشاد أعلن قبل أيام عن نية الحزب التقدم بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، بالشكل الذي يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

وأعلن حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إن هذا التحرك يأتى في إطار ما يقوم به الحزب، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة.

ورأى الحزب أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش ــ والتحرش الجنسى تحديدًا ــ غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعى لتلك النصوص.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت مؤخراً، من تحديد هوية متهم بارتكاب فعل الفاضح مع طفل من الباعة الجائلين داخل القطار رقم 1008 المتجه من محافظة الجيزة حتي أسوان جنوب الصعيد بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوثق ارتكابه واقعة اعتداء جنسي بالطفل.

المصرى اليوم

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