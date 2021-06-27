77876 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا في القليوبية

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة حتى الان بلغ 77876 مواطنا، منهم 13970 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى و12537 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و12622 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 11416 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7187 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و5653 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3112 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4880 حالة بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و6499 مواطنا بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية في بيان لها أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 13177 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

أضاف البيان أن المديرية مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن.