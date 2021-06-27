ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بالإسكندرية

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أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات السيارة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، متخذان من دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع أخرى بدوائر أقسام شرطة (سيدى جابر- محرم بك- باب شرقى ) بالإسكندرية ،وتم بإرشادهما ضبط المسروقات،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.