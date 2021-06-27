ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن في القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الاجهزة الامنية في القاهرة، من ضبطت عصابة تخصصت في سرقات المساكن .عقب بلاغ امام ضباط قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية و2 هاتف محمول) من داخل مسكنها .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة )، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك ( زوجة أحدهما)، والمُستخدمة في إرتكاب الواقعة، كما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب «التسلق»، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما

وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق»، كما أقرا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة «بذات الإسلوب»، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.