أخبار عاجلة

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر -
رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر -
خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور) -
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور) -
ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر -
منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة -
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة -
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن في القاهرة

Print
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن في القاهرة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الاجهزة الامنية في القاهرة، من ضبطت عصابة تخصصت في سرقات المساكن .عقب بلاغ امام ضباط قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية و2 هاتف محمول) من داخل مسكنها .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة )، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك ( زوجة أحدهما)، والمُستخدمة في إرتكاب الواقعة، كما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب «التسلق»، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما

وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق»، كما أقرا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة «بذات الإسلوب»، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى

محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى

تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل

تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل

مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال

مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال

محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي

محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي