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الداخلية: ضبط 350 ألف نسخة مطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالقاهرة

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الداخلية: ضبط 350 ألف نسخة مطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالقاهرة الداخلية: ضبط 350 ألف نسخة مطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالقاهرة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 350 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية بالقاهرة.

قالت الداخلية: «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات».

وأضالفت: «فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (362500) نسخة مطبوعات عبارة عن «كتب وأغلفة وعلب كرتون لمنتجات غذائية وطبية» بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل (مطبعة «بدون ترخيص»- كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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