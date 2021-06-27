السياحة: صيف على جوك "بارد وبحري وتراثي" في 11 مدينة بالمملكة

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يشمل 500 تجربة سياحية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية"، عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك" بدءًا من 24 يونيو وحتى 30، في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة يقدم من خلالها 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

وينطلق برنامج "صيفنا على جوك" في عدد من الوجهات المتنوعة والغنية بالخيارات الواسعة التي تلبي تطلعات السياح من داخل المملكة وخارجها؛ فمن أجواء الأنشطة والفعاليات البحرية على شواطئ "جدة وينبع وأملج ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية" إلى الأجواء الباردة والمعتدلة في مرتفعات "الطائف والباحة وعسير" إلى المناطق التاريخية والتراثية في "تبوك والعلا والأحساء"، إلى قلب المملكة النابض في "الرياض".

ورحّب فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة بجميع السياح للاستمتاع بالأجواء الصيفية المتنوعة في السعودية التي تجمع ما بين الاستمتاع بالأجواء الباردة والمعتدلة في الوجهات السياحية الجبلية في جنوب المملكة وممارسة الأنشطة والفعاليات النوعية في الوجهات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف "حميد الدين" أن الجهود تتكامل في الهيئة السعودية للسياحة مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ وإنجاح كل البرامج والباقات والفعاليات السياحية التي يقدم بعضها لأول مرة بالمنطقة؛ وذلك لتلبية تطلعات السياح وضمان تقديم تجارب سياحية ثرية وسلسة وآمنة في صيف السعودية.