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10 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

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10 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم 10 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

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سجلت الكويت للمرة الثانية أعلى درجة حرارة سجلها العالم اليوم، بعد تسجيلها نفس الدرجة الأسبوع الماضي.

وصنف eldoradoweather الموقع المتخصص في رصد درجات الحرارة 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة فوق الصفر.

ونشر الموقع قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.
2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.
3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.
4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.
5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.
6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.
7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..
8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.
9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.
10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.
11- البصرة- الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.
12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.
13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.
14- على الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.
15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية«.

المصرى اليوم

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