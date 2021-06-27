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يورو 2020 ونصف نهائي الكونفيدرالية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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يورو 2020 ونصف نهائي الكونفيدرالية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة يورو 2020 ونصف نهائي الكونفيدرالية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 27-6-2021، عدة مباريات ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية والدوري المصري الممتاز.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه منتخب هولندا نظيره التشيك في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، في تمام السادسة مساءً، ويذاع اللقاء عبر قناة bein sports 1HD Max

كما يواجه منتخب بلجيكا نظيره البرتغال ضمن منافسات نفس الجولة، في تمام التاسعة مساءً، ويذاع اللقاء عبر bein sports 1HD Max

وفي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يحل بيراميدز المصري ضيفًا على الرجاء الرياضي المغربي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتنقلها قناة bein sports 1 premium.

أما في الدوري المصري الممتاز، يواجه طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر البطولة، وتقام المباراة عل جهاز الرياضة العسكري في تمام الخامسة مساءً، وتنقلها قناة on time sports 2.

ويلعب سموحة مع الإسماعيلي، ضمن منافسات نفس الجولة، ويقام اللقاء على ستاد الإسكندرية، في تمام السابعة مساءً، وتنقله قناة on time sports 1.

المصرى اليوم

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