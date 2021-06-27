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"أخطرْنا ذويهم لاستلام الجثث".. تعلن عن تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام

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"أخطرْنا ذويهم لاستلام الجثث".. مصر تعلن عن تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام "أخطرْنا ذويهم لاستلام الجثث".. تعلن عن تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام
بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة وعضو بالنيابة وطبيب شرعي وأحد المشايخ

أعدمت مصلحة السجون المصرية، صباح اليوم الأحد، 9 مُدانين في قضايا جنائية بينهم سيدة، بسجن استئناف القاهرة.. ونُقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لأسرهم، لدفنها.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية نقلًا عن مصادر، بأن "المنفّذ بحقهم أحكام الإعدام مُدانون في قضايا قتل وسرقة"؛ مشيرة إلى أنه "بعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام، جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر؛ حيث يتبع سجن استئناف القاهرة، مكتب صحة الدرب الأحمر".

وكشفت المصادر لـ"الوطن" أن "أسر المُنفّذ بحقهم الإعدام، أُخطِروا من قِبَل السجون، بأنه حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها؛ ستتولى الدولة دفنها على نفقتها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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