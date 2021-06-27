ضبط 11 طربة حشيش مع مسجل خطر بالقاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (11 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .