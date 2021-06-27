أخبار عاجلة

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر -
رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر -
خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور) -
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور) -
ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر -
منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة -
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة -
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط 11 طربة حشيش مع مسجل خطر بالقاهرة

Print
ضبط 11 طربة حشيش مع مسجل خطر بالقاهرة ضبط 11 طربة حشيش مع مسجل خطر بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (11 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر

رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر

خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور)

خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور)

هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور)

هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور)