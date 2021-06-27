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وزير الداخلية يتلقي نظيره اليمني لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين البلدين

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وزير الداخلية يتلقي نظيره اليمني لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين البلدين وزير الداخلية يتلقي نظيره اليمني لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين البلدين

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إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم على حيدان ــ وزير داخلية الجمهورية اليمنية ــ الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية في البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وقد أعرب وزير الداخلية اليمنى ــ خلال اللقاء عن تقديره لمواقف الداعمة لإستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، مؤكداً على تطلع أجهزة الأمن اليمنية إلى المزيد من التعاون الأمنى مع نظيرتها المصرية لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات مرتبطة بتنامى ظاهرة الإرهاب وإنتشار التنظيمات المتطرفة، كما أشار في ذات السياق إلى رغبته في توسيع قاعدة إستفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة في مجالات التدريب بمختلف التخصصات الأمنية، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين الجانبين .
ومن جانبه أكد محمود توفيق وزير الداخلية ـــ على أهمية زيارة نظيره اليمنى للقاهرة في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى، مشيراً إلى أهمية تطوير أطر التعاون الأمنى بين الجانبين المصرى واليمنى إنطلاقاً من الروابط التاريخية المشتركة والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما رحب بتوسيع قاعدة إستفادة كوادر وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها الوزارة في كافة المجالات الشرطية المطلوبة، في إطار إلتزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن في الدول العربية الشقيقة، وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الأمنية الراهنة من خلال قنوات الإتصال المعنية .

المصرى اليوم

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