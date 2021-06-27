أخبار عاجلة

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر -
رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر -
خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور) -
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور) -
ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر -
منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة -
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة -
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الكاظمي يرحب بالرئيس والملك عبد الله : «مرحبا بكم في عراقكم»

Print
الكاظمي يرحب بالرئيس السيسي والملك عبد الله : «مرحبا بكم في عراقكم» الكاظمي يرحب بالرئيس والملك عبد الله : «مرحبا بكم في عراقكم»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بأن العراق ومصر والأردن تؤسس لمستقبل يليق بشعوبها وفق منطق التعاون والتكامل. وقال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء» .

وأضاف: «بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، االرئيس عبدالفتاح والملك عبدالله الثاني، لعقد القمة العراقية- المصرية- الأردنية».

وتناقش القمة عدد من الملفات أبرزها الربط الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في مجالات النقل البري والكهرباء وملف التعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قبل الشركات المصرية.

وفرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وخاصة في الشوارع التي مرت بها مواكب الضيوف من مطار بغداد الدولي إلى مكان عقد الاجتماعات.

وشهدت شوارع بغداد رفع الأعلام المصرية والأردنية للترحيب بضيوف العراق، فيما خصصت وسائل الإعلام العراقية جانبا من بثها للتغطية المرتبطة بالقمة الثلاثية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)