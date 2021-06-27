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جدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

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جدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية جدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية
خلال يومين وشملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

جدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8103 جولات رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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