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"صحة الرياض" تُنجز خريطة تفاعلية لمواقع المراكز الإسعافية

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"صحة الرياض" تُنجز خريطة تفاعلية لمواقع المراكز الإسعافية "صحة الرياض" تُنجز خريطة تفاعلية لمواقع المراكز الإسعافية
صمّمت بطائق تعريفية بالبنية التحتية والموارد البشرية والخدمات

أنجزت "صحة الرياض" خريطة تفاعلية لمواقع المراكز الإسعافية لقياس مسافة المراكز الصحية إلى المركز الإسعافي.

وأبانت "صحة الرياض" أن قسم النقل الإسعافي يواصل عمله في أثناء الحدث بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة ومتابعة عمليات نقل المصابين في الحوادث لاستقبالهم وعلاجهم في مستشفيات المنطقة، مفيدة أنه خلال الفترة الماضية تمّت زيادة القوى العاملة لرفع كفاءة أداء القسم وتعزيز نجاح أهداف إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، كما صمّمت بطائق تعريفية بالبنية التحتية والموارد البشرية والخدمات المساندة وعدد سيارات الإسعاف وعدد التحركات الإسعافية ونسبة اكتمال مراكز النقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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