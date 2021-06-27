الداخلية: مستمرون في التصدى لجرائم السرقات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (إحدى السيدات) بإكتشافها سرقة (مبالغ مالية من داخل خزنية حديدية وبعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – دفتر بريد بإسمه).

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأقر بإيداعه مبلغ مالى بدفتر البريد المشار إليه من متحصلات السرقة، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، وإتهمته بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.