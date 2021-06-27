أخبار عاجلة

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر -
رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر -
خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور) -
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور) -
ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر -
منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة -
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة -
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تموين المنيا : استلام 372848 طن قمح من المزارعين

Print
تموين المنيا : استلام 372848 طن قمح من المزارعين تموين المنيا : استلام 372848 طن قمح من المزارعين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استلام 372848 ألف طن، و659 كيلوجرام، قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في 15 أبريل الجاري، مؤكدا استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال «يوسف»، إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردبا للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)