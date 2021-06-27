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بعد «فتاة الفستان».. ياسر الهضيبي: الحبس 3 سنوات عقوبة التنمر.. و3 جهات دورها التوعية

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بعد «فتاة الفستان».. ياسر الهضيبي: الحبس 3 سنوات عقوبة التنمر.. و3 جهات دورها التوعية بعد «فتاة الفستان».. ياسر الهضيبي: الحبس 3 سنوات عقوبة التنمر.. و3 جهات دورها التوعية

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قال ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري، تعليقًا على واقعة «فتاة الفستان»، التي تعرضت فيها طالبة بكلية الأداب بجامعة طنطا للتنمر، إن عقوبة التنمر تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وأضاف الهضيبي، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة عملت ما عليها بإقرارها قانون جديد وهو القانون التنمر الذي جعلت له عقوبة كبيرة تصل للحبس 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الفتاة المتضررة كان يجب عليها التقدم بشكوى، خاصة وأنها اكتفت بالكتابة فقط على السوشيال ميديا.

وتابع أن ما حدث عبارة عن ثقافة، وكل شخص من حقه يرتدي ما يريده طالما ليس مؤذيًا للآخرين، موضحًا أن التنمر بجميع أشكاله مرفوض، فضلًا عن رفضه دينيًا وتأثيمه قانونيًا، مضيفًا «لابد من ضبط ثقافتنا، وهذا الدور عليه أن تقوم به وزارة الثقافة بالإضافة إلى وسائل الإعلام ووزارة الأوقاف».

المصرى اليوم

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