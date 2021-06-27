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طلاب «الأدبي» بالمنيا يؤدون امتحان مادة «القرآن الكريم» بالثانوية الأزهرية

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طلاب «الأدبي» بالمنيا يؤدون امتحان مادة «القرآن الكريم» بالثانوية الأزهرية طلاب «الأدبي» بالمنيا يؤدون امتحان مادة «القرآن الكريم» بالثانوية الأزهرية

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واصلت منطقة المنيا الأزهرية، الأحد، أعمال امتحانات للشهادة الثانوية بالدور الأول، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة «القرآن الكريم».

وجرت متابعات ميدانية جادة لجميع اللجان من قيادات المنطقة وموفدي رئاسة القطاع وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، لضبط اللجان وتسييرها وفق الضوابط المنظمة لأعمالها على الوجه الأمثل ومنع أي تجمعات أمام اللجان.

وواصل الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية، متابعته الميدانية للجان الشهادة الثانوية وذلك بإجراء جولة مرورية سريعة للجان بنين إدارة المنيا التعليمية الأزهرية اطمأن خلالها على حُسنِ سير أعمال اللجان على الوجه الأمثل دون معوقات.

المصرى اليوم

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