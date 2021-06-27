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«الشيوخ» يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة ثورة ٣٠ يونية

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«الشيوخ» يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة ثورة ٣٠ يونية «الشيوخ» يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة ثورة ٣٠ يونية

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أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو.
وقدم «عبدالرازق» باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ خالص التهانى بمناسبة حلول ثورة ٣٠ يونيو المجيدية، التي قال رئيس الشيوخ إنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، مؤكدا أنه في هذا اليوم «العظيم» خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر والظلام في مشهد حضارى يصعب تكراره، شهده العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصرى أعظم الثورات في التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، فلبيتم نداء الشعب وانحزتم لثورته.
واختتم رئيس «الشيوخ» برقيته قائلا: «أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء».

المصرى اليوم

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