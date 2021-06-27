حكم نهائي: الأدلة الرقمية لجرائم الفيسبوك لها حجية الأدلة الجنائية «بشروط»

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ألغت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور ونبيل عطاالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة قرار مصلحة الضرائب بخصم أجر 15 يوم من راتب مأمور ضرائب شبرا الخيمة في إتهامه بإهانة قيادات المصلحة على صفحة ليست بإسمه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وقضت المحكمة ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

قالت المحكمة أن الأدلة الرقمية لها ذات القيمة والحجية كالأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها 5 شروط مجتمعة دون نقصان.

فأول هذه الشروط أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة .

وأن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .

وأضافت المحكمة أن ثالث تلك الشروط أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التي تم استخــدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .

كما أنه في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل .

أما الشرط الخامس فهو أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته .

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وإمعانا منه في تحقيق العدالة وعدم معاقبة برئ استلزم ثبوت الدليل الرقمى على جميع جرائم تقنية المعلومات في جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى، وذلك حماية لأمن وسلامة وإستقرار المجتمع.