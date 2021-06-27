معركة الـ«5 نجوم» بين البرتغال وبلجيكا في قمة ثمن نهائي يورو 2020

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عندما يواجه منتخب البرتغال نظيره بلجيكا، في دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الأحد، سيُصبح هذا أول لقاء على الإطلاق بين المنتخبين في مسابقة قارية كبرى.

كان حظوظ المنتخبات التي سجلت أهدافًا كثيرة متناقضة في دور المجموعات، فازت بلجيكا بجميع مبارياتها الثلاث، وحافظت على شباكها نظيفة في مباراتين، وفي الوقت نفسه، فازت البرتغال بواحدة فقط من مبارياتها الثلاث لتتأهل كواحدة من أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.

ستحتاج البرتغال إلى لاعبين آخرين لتكملة جهود صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، الذي أحرز خمسة أهداف وصنع هدفاً في البطولة حتى الآن.

وتمتلك كل من بلجيكا والبرتغال بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم في جميع المراكز تقريبًا، حيث فاز العديد منهم بلقب الدوري مع أنديتهم الموسم الماضي، لذا فإن الفريق الذي يفوز بهذه المباراة سوف مُرشحًا الذهاب بعيدًا في يورو 2020.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يمكن أن يكونوا مفتاحًا في نتيجة المباراة.

5- توماس مونييه (بلجيكا)

اكتسبت الأجنحة أهمية أكبر في المباريات في الآونة الأخيرة. في بطولة يورو 2020 الجارية، اعتمدت العديد من المنتخبات على ظهير جناح في تشكيلتهم، أحد هذه المنتخبات بلجيكا.

كان المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز يفضل أن يبدأ تيموثي كاستاني لاعب ليستر سيتي أمام البرتغال. لكن إصابة في العين أبعدت كاستاني عن التشكيلة، مما يعني أن الظهير الأيمن الطائر لبوروسيا دورتموند، توماس مونييه، سيبدأ اللقاء.

صنع اللاعب البالغ من العُمر 29 عامًا اسمًا لنفسه كمدافع يُحرز الأهداف. لقد وضع بصمته بالفعل في المسابقة، حيث سجل وساعد في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2020 أمام منتخب روسيا.

سرعته وقدرته على الوصول إلى مواقع خطيرة من الأجنحة. من المُحتمل أن يواجه زميله في الفريق رافائيل جيريرو على الجهة اليمنى. ميل مدافع البرتغال إلى الإفراط في الهجوم هو شيء يتطلع مونييه إلى استغلاله.

4- روميلو لوكاكو (بلجيكا)

هناك الكثير من اللاعبين الذين لديهم القدرة على تغيير نتائج مباريات بلجيكا بمفردهم. لكن اللاعب الذي عادة ما ينتهي به الأمر في هز شباك المُنافسين للشياطين الحمر هو مهاجمهم روميلو لوكاكو. من المتوقع أن يكون الخطر الذي يجب على البرتغال الانتباه إليه.

واصل مهاجم إنتر ميلان مستواه التهديفي مع بلجيكا، حيث سجل ثلاثة أهداف في يورو 2020. قوته البدنية وسرعته ومثابرته في منطقة الجزاء تجعل من الصعب للغاية على لاعبي الخصم الدفاع ضده.

بصرف النظر عن مشاركته المباشرة في الهدف، فإن لوكاكو أكثر بكثير من مجرد لاعبًا هدافًا. كان هذا واضحًا في أدائه أمام منتخب الدنمارك، حيث لعب لوكاكو دورًا رئيسيًا في تعزيز كلا الهدفين في فوز بلجيكا المتأخر.

3- بيبي (البرتغال)

لا يزال بيبي البرتغالي، الذي أتم 38 عامًا في فبراير الماضي، قوياً. لكنه غالبًا ما يتم تجاهله في المحادثات حول لاعبين يبلغون من العُمر 35 عامًا فما فوق ولا يزالون يلعبون في أعلى مستوى.

بيبي قدم موسمًا رائعا مع بورتو. على الرغم من أن ناديه لم يتمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري، إلا أن بيبي ساعد العمالقة البرتغاليين على الفوز على يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى ربع النهائي.

في يورو 2020، استعاد المزيد من الكرات أكثر من أي لاعب برتغالي آخر وفاز أيضًا مرتين في ثلاث مباريات حتى الآن. خبرته تجعله أحد اللاعبين الأساسيين لفرناندو سانتوس. سيُمنح بيبي المهمة الضخمة المتمثلة في رقابة بروميلو لوكاكو البلجيكي عندما يلتقي المنتخبان يوم الأحد.

2- كيفين دي بروين (بلجيكا)

كيفين دي بروين لاعب يمتلك القدرة على القيام بكل شيء على أرض الملعب. إنه رائع في الركلات الثابتة، ويمكنه التسجيل بأي من القدمين، وخلق الفرص من لا شيء، ولديه عقل لمعرفة متى يجب التسديد ومتى يتم التمرير.

لقد كان في قمة إعطائه سواء مع ناديه أو منتخب بلاده في السنوات القليلة الماضية. تعافى دي بروين سريعًا من الإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل حوالي شهر. في مباراته الأولى في يورو 2020، سجل لاعب خط الوسط البلجيكي هدفًا وتمريرة حاسمة ضد الدنمارك.

إنه أحد الأسماء الأولى في قائمة مدربه ويُقال إنه عاد إلى لياقته الكاملة قبل مواجهة البرتغال. دي بروين هو لاعب محوري في ما يُسمى بالجيل الذهبي لبلجيكا، ومن المتوقع أن يقدم أداءً من الدرجة الأولى أمام البرتغال.

1- كريستيانو رونالدو (البرتغال)

من الصعب ألا تصبح فريقًا فرديًا عندما يكون لديك لاعب مثل كريستيانو رونالدو في صفوفك.

أوقعت القرعة البرتغال في المجموعة السادسة، إلى جانب فرنسا وألمانيا والمجر في "مجموعة الموت'' في يورو 2020، أحد الأسباب الكبيرة التي نجحت في تأهل أبطال أوروبا للأدوار الإقصائية كان بسبب مساهمات رونالدو الستة في الأهداف (خمسة أهداف، مساعدة واحدة).

لقد تجاوز بالفعل رصيده من الأهداف الثلاثة في مسيرة البرتغال التي فازت باللقب في يورو 2016، مع 109 أهداف، أصبح رونالدو على وشك أن يصبح الهداف الأكثر تسجيلًا في كرة القدم الدولية.

يمكن القول إن رونالدو هو أكبر تهديد لبلجيكا إذا كانوا يرغبون في التقدم أكثر في يورو 2020.