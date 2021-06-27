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شاهد.. مشجع "متهور" يتسبّب في سقوط جماعي للدرّاجين في طواف فرنسا

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شاهد.. مشجع "متهور" يتسبّب في سقوط جماعي للدرّاجين في طواف فرنسا شاهد.. مشجع "متهور" يتسبّب في سقوط جماعي للدرّاجين في طواف فرنسا
تسبّب بفعلته في توقف السباق لمساعدة الدرّاجين على النهوض وإكمال المرحلة

شاهد.. مشجع

شهد اليوم الأول من النسخة الـ 108 لطواف فرنسا للدرّاجات الهوائية، أمس السبت، سقوطاً جماعياً للدرّاجين، بسبب تهور أحد المتفرجين، وذلك قبل 45 كيلو متراً من خط النهاية.

وعندما كانت مجموعة المقدمة تشق طريقها في مسار ضيق ومتسابقو فريق "غامبو فيسما" يسيرون معاً على الجانب الأيمن من الطريق إلى جوار جميع المتسابقين، دخل أحد المتفرجين إلى مسار الطريق، وهو يحمل لافتة وينظر إلى كاميرات التلفزيون أمامه، ليصطدم به الدرّاج الألماني توني مارتن؛ ما أدى إلى سقوط الدرّاج وعديد من الدرّاجين الذين كانوا خلفه.

وأدّى ذلك إلى توقف السباق قرابة خمس دقائق من أجل مساعدة الدرّاجين على النهوض وإكمال المرحلة.

ووفق " اليوم" نجا الفرنسي جوليان ألافيليب من الحادث، ليفوز بالمركز الأول في المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة 198 كيلومتراً بين بريست ولانديرنو.

ويأمل الدرّاجون ألا يتكرر مشهد السقوط الجماعي، اليوم الأحد، حين يخوضون المرحلة الثانية من أصل 21.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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