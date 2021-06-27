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أمانة مكة تصادر أكثر من طن من الخضراوات والفواكه

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أمانة مكة تصادر أكثر من طن من الخضراوات والفواكه أمانة مكة تصادر أكثر من طن من الخضراوات والفواكه
تمّ تسليمها إلى جمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها

أمانة مكة تصادر أكثر من طن من الخضراوات والفواكه

ضمن جولاتها الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة، صادرت أمانة العاصمة المقدّسة، كمية من الفواكه والخضراوات المتنوّعة بعد حملةٍ نظَّمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية.

وأسفرت الحملة التي نُفذت من قِبل قسم الأسواق التجارية، عن مصادرة أكثر من 852 كجم من الخضراوات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من صلاحيتها.

وقامت الفِرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية بمصادرة 200 كجم من الخضراوات والفواكه، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكّد من صلاحيتها وسلامتها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت الأمانة أن الجولات الميدانية مستمرة؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعيةً إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواءً من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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