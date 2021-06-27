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7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم آخر 24 ساعة

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7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم آخر 24 ساعة 7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم آخر 24 ساعة
بدرجات حرارة تُقارب الـ50 درجة مئوية.. ومعظمها في دولة خليجية

7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم آخر 24 ساعة

صنّف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرًّا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي: وفق اليوم:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.

2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.

3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.

4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.

5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.

6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..

8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.

9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.

10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

11- البصرة- الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.

15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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