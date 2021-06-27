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العاهل الأردني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية

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العاهل الأردني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية العاهل الأردني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية

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وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إلى بغداد، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

ووصل الرئيس السيسي في وقت سابق، إلى العراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عامًا.

ومن المقرر أن تنعقد القمة الثلاثية خلال ساعات، إذ تتناول العديد من القضايا والملفات، لا سيما ملف التكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاثة والعراق والأردن.

كان في نهاية مارس الماضي، أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين مصر و العراق والأردن، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وشهدت العاصمة بغداد، انتشارًا أمنيًا مكثفًا بنشر مركبات عسكرية في الشوارع العامة، ضمن ترتيبات عقد القمة التي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت بالأردن.

المصرى اليوم

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