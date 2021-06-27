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3506 طلاب يؤدون امتحان مادة القرآن بأزهر المنيا دون شكاوى

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3506 طلاب يؤدون امتحان مادة القرآن بأزهر المنيا دون شكاوى 3506 طلاب يؤدون امتحان مادة القرآن بأزهر المنيا دون شكاوى

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قام صباح اليوم الأحد، 3506 طلاب وطالبات في المنيا، بأداء امتحان مادة القرآن الكريم، بالثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» داخل 25 لجنة عامة، بينها 24 لجنة بالمعاهد، ولجنة واحد داخل السجن، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون شكاوى أو رصد مخالفات.

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، إنه تم تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال 3506 من طلاب القسم الأدبي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

المصرى اليوم

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