بمشاركة 300 طالبة .. المنيا تشهد المهرجان الترويحي «فتاة المستقبل»

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تنظم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، برئاسة الدكتور مندي عكاشة، فعاليات المهرجان الترويحي تحت شعار «فتاة المستقبل»، اليوم الأحد، بالصالة المغطاة بمدينة المنيا، ويشارك في المهرجان ٣٠٠ تلميذة، ضمن خطة التعاون المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

واختتمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، برئاسة الدكتور مندي عكاشة، معسكرات التخييم الرياضي (sports camp) لتلاميذ وتلميذات المدارس للمرحلة الإعدادية على ملاعب مركز شباب المنيا الجديدة. وكانت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية «التعليم العام والأزهري»)، نظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والاتحاد المصري للرياضة المدرسية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

تضمن المعسكر تنفيذ أنشطة رياضية وترويحية، بالإضافة إلى ورش عمل توعوية وأنشطة كشفية، كما يشارك في هذا المعسكر ٣٠٠ مشارك ومشاركة من تلاميذ وتلميذات المدارس، وهدف المعسكر على حث تلاميذ المدارس على ممارسة الرياضة واستغلال وقت الفراغ في تنفيذ أنشطة هادفة وبنائه من خلال ورش العمل التوعوية والكشفية. تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالرياضة لجميع فئات المجتمع وتعمل على توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، حيث تعتبر الرياضة أسلوب حياة وطريقة لتقدم الشعوب ذهنياً وصحياً وبدنيا، حيث تعمل الوزارة على غرز روح الوطنية والولاء والانتماء ونبذ العنف والتعصب ضمن ممارسة الرياضة، الأمر الذي يعود بالنفع على الشباب.