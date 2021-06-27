حقائق تهمك قبل مواجهة التشيك «المحصّنة بالتاريخ» أمام هولندا في ثمن نهائي «يورو 2020»

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تخوض هولندا المباراة الأولى في مرحلة خروج المغلوب ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، حيث تواجه جمهورية التشيك في ملعب بوشكاش أرينا يوم الأحد. الهولنديون لديهم لاعبون ممتازون في صفوفهم ويملكون اليد العليا في هذه المباراة.

جمهورية التشيك قادرة تمامًا على تحقيق المفاجأة، حيث حققت نتائج رائعة ضد منتخب كرواتيا واسكتلندا في دور المجموعات. يمكن أن يكون التشيك خطرين في يوم المباراة وسيحتاجون إلى بذل جهدًا استثنائيًا للتغلب على خصومهم يوم السبت.

من ناحية أخرى، كانت هولندا ممتازة في يورو 2020 حتى الآن ويمكن أن تذهب بعيدًا في هذه البطولة. المنتخب المُلقب بالـ «طواحين» لديه لاعبون لامعون في صفوفهم وسيرغبون في إثبات ذلك في هذه المباراة.

هولندا ضد التشيك وجهًا لوجه:

جمهورية التشيك لديها سجل ممتاز بشكل مفاجئ ضد هولندا، حيث فازت بـ 5 مباريات من إجمالي 11 مباراة لعبت بين المنتخبين. حققت هولندا ثلاثة انتصارات فقط ضد جمهورية التشيك ولديها نقطة لإثباتها في هذه المباراة.

جرت المباراة السابقة بين المنتخبين الأوروبيين في عام 2015 وانتهت بفوز مُذهل على جمهورية التشيك بنتيجة 3-2. انتقلت هولندا إلى فريق أفضل هذا العام ولا يمكنها تحمل خسارة هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

من المُدهش أن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها هولندا إلى الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا منذ 12 عامًا. خسر المنتخب الهولندي كلتا المباراتين أمام جمهورية التشيك في التحضير ليورو 2016 وفشل في النهاية في التأهل إلى البطولة.

في آخر 33 عامًا، لعب الهولنديون سبع مباريات خروج المغلوب في بطولة أوروبا وحققوا انتصارين فقط. وتلقى المنتخب البرتقالي أيضًا خمسة أهداف في آخر مباراتين أمام جمهورية التشيك، ولديه الكثير من العمل قبل هذه المباراة.

ممفيس ديباي استطاع إحراز 28 هدفاً و23 تمريرة حاسمة في 67 مباراة لهولندا وهو مُفتاح السعادة لمنتخب بلاده في الوقت الحالي. استمتع المهاجم الهولندي أيضًا بموسم ممتاز مع ليون وسيظل مفتاحًا للطواحين الهولندية في المسابقة.

حطم باتريك شيك بعض الأرقام القياسية بهدفه المُذهل ضد منتخب اسكتلندا في دور المجموعات وقدم أحد أفضل الأهداف في يورو 2020 حتى الآن. صنع المهاجم التشيكي التاريخ، بعدما سدد الكرة من مسافة (49,7 ياردة) كأبعد مسافة يسجل منها هدف في البطولة منذ 1980.