أخبار عاجلة

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر -
رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر -
خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور) -
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور) -
ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر -
منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة -
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة -
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

حقائق تهمك قبل مواجهة التشيك «المحصّنة بالتاريخ» أمام هولندا في ثمن نهائي «يورو 2020»

Print
حقائق تهمك قبل مواجهة التشيك «المحصّنة بالتاريخ» أمام هولندا في ثمن نهائي «يورو 2020» حقائق تهمك قبل مواجهة التشيك «المحصّنة بالتاريخ» أمام هولندا في ثمن نهائي «يورو 2020»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تخوض هولندا المباراة الأولى في مرحلة خروج المغلوب ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، حيث تواجه جمهورية التشيك في ملعب بوشكاش أرينا يوم الأحد. الهولنديون لديهم لاعبون ممتازون في صفوفهم ويملكون اليد العليا في هذه المباراة.

جمهورية التشيك قادرة تمامًا على تحقيق المفاجأة، حيث حققت نتائج رائعة ضد منتخب كرواتيا واسكتلندا في دور المجموعات. يمكن أن يكون التشيك خطرين في يوم المباراة وسيحتاجون إلى بذل جهدًا استثنائيًا للتغلب على خصومهم يوم السبت.

من ناحية أخرى، كانت هولندا ممتازة في يورو 2020 حتى الآن ويمكن أن تذهب بعيدًا في هذه البطولة. المُلقب بالـ «طواحين» لديه لاعبون لامعون في صفوفهم وسيرغبون في إثبات ذلك في هذه المباراة.

هولندا ضد التشيك وجهًا لوجه:

جمهورية التشيك لديها سجل ممتاز بشكل مفاجئ ضد هولندا، حيث فازت بـ 5 مباريات من إجمالي 11 مباراة لعبت بين المنتخبين. حققت هولندا ثلاثة انتصارات فقط ضد جمهورية التشيك ولديها نقطة لإثباتها في هذه المباراة.

جرت المباراة السابقة بين المنتخبين الأوروبيين في عام 2015 وانتهت بفوز مُذهل على جمهورية التشيك بنتيجة 3-2. انتقلت هولندا إلى فريق أفضل هذا العام ولا يمكنها تحمل خسارة هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

من المُدهش أن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها هولندا إلى الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا منذ 12 عامًا. خسر المنتخب الهولندي كلتا المباراتين أمام جمهورية التشيك في التحضير ليورو 2016 وفشل في النهاية في التأهل إلى البطولة.

في آخر 33 عامًا، لعب الهولنديون سبع مباريات خروج المغلوب في بطولة أوروبا وحققوا انتصارين فقط. وتلقى المنتخب البرتقالي أيضًا خمسة أهداف في آخر مباراتين أمام جمهورية التشيك، ولديه الكثير من العمل قبل هذه المباراة.

ممفيس ديباي استطاع إحراز 28 هدفاً و23 تمريرة حاسمة في 67 مباراة لهولندا وهو مُفتاح السعادة لمنتخب بلاده في الوقت الحالي. استمتع المهاجم الهولندي أيضًا بموسم ممتاز مع ليون وسيظل مفتاحًا للطواحين الهولندية في المسابقة.

حطم باتريك شيك بعض الأرقام القياسية بهدفه المُذهل ضد منتخب اسكتلندا في دور المجموعات وقدم أحد أفضل الأهداف في يورو 2020 حتى الآن. صنع المهاجم التشيكي التاريخ، بعدما سدد الكرة من مسافة (49,7 ياردة) كأبعد مسافة يسجل منها هدف في البطولة منذ 1980.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم