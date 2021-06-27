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الصحة الفلسطينية تعلن دخول "دلتا" إلى البلاد.. فتاتان قادمتان من دولة خليجية

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الصحة الفلسطينية تعلن دخول "دلتا" إلى البلاد.. فتاتان قادمتان من دولة خليجية الصحة الفلسطينية تعلن دخول "دلتا" إلى البلاد.. فتاتان قادمتان من دولة خليجية
دعت المواطنين إلى سرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد لقاح كورونا

الصحة الفلسطينية تعلن دخول

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، رصد إصابتيْن بالسلالة الهندية "دلتا" لفيروس كورونا المستجد لدى فتاتيْن من قلقيلية وسلفيت وصلتا البلاد من الإمارات.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تمّ عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية، وسحب العيّنات من المخالطين للفتاتيْن وحجرهم.

وأهابت وزيرة الصحة بالمواطنين سرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح كورونا، مضيفة أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن غالبية المطاعيم المستخدمة حالياً تحد من الإصابة بفيروس كورونا، وإن لم تمنع الإصابة به فإنها على الأقل تمنع ظهور الأعراض الخطيرة.

وأضافت، أن على المواطنين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والسرطانية والطواقم الطبية الذين لم يتلقوا اللقاحات إلى الآن أن يتوجّهوا بأسرع وقت إلى مراكز التطعيم لأخذ اللقاح المضاد لكورونا.

وفق " اليوم"، أهابت وزيرة الصحة بالمواطنين، الحد من السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا.

والطفرة الهندية "دلتا"، هي الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات التي تم تحديدها حتى الآن، وتنتشر بسرعة كبيرة جداً بين الأشخاص، خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين بها أسرع من الطفرات الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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