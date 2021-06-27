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نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
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الأحد 11 يوليو 2021 09:19 مساءً
رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر
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الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور)
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الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور)
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الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر
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الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو
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الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:18 مساءً
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون
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الأحد 11 يوليو 2021 09:10 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. سقوط منطاد بولاية أمريكية أودى بحياة 5 أشخاص
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 27 يونيو 2021 11:31 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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