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نهائي مصري في منافسات الرجال والسيدات بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش

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نهائي مصري في منافسات الرجال والسيدات بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش نهائي مصري في منافسات الرجال والسيدات بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش

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انتهت فعاليات اليوم الخامس في نصف نهائي البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 22 حتى 27 من الشهر الحالي، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وكانت نتائج مباريات أمس السبت، قد حددت المتنافسين على التتويج بالبطولة إذ تواجه نوران جوهر نظيرتها المصرية هانيا الحمامي في نهائي السيدات، كما يواجه اللاعب مصطفى عسل نظيره محمد الشوربجي في منافسات الرجال في نهائي مصري خالص في كلا المنافستين.

حيث انتهت المباراة الاولى في نصف النهائي التي كانت بين كل من نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- واللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة الثامنة عالميًا في مباراة مثيرة استمرت (46) دقيقة انتهت بفوز نوران جوهر بنتيجة أشواط (1-2) بواقع نقاط (2-11) و(12-10) و(6-11)

وانتهت مباراة الرجال بين كل من اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عشر على العالم بالمجموعة A ومواطنه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش بالمجموعة B في مباراة مثيرة استمرت 68 دقيقة انتهت بفوز مصطفى عسل بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط (11-9) و(6-11) و (11-4).

كما انتهت مباراة السيدات بين كل من اللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- واللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالميًا في مباراة مثيرة استمرت (54) دقيقة انتهت بفوز الحمامي بنتيجة أشواط (2-1) بواقع نقاط (11-6) و(3-11) و(12-14)

بينما أنتهت مباراة الرجال بين كل من اللاعب محمد الشوربجي وبول كول في مباراة مثيرة انتهت بفوز محمد الشوربجي بنتيجة اشواط (١/٢) بواقع نقاط (١١/٥) و(٥/١١) و (١١/٦).

وبالتالي تأهل للنهائى كل من المصريتين نوران جوهر وهانيا الحمامي، وكذلك مصطفى عسل المصنف ومحمد الشوربجي.

المصرى اليوم

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