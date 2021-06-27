إزالة تعديات على مساحة 100 متر في أرمنت غرب الأقصر

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قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غربي الأقصر، الأحد، إنه تم رصد مخالفة تعد على أرض زراعية بقرية الرزيقات قبلي واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة رئيس القرية ومسؤولى التنظيم.

وأضاف «عاشور» أن المخالفة عبارة عن تعد بالحفر استعدادًا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 100 متر بناحية قرية الرزيقات قبلى.

وأوضح أنه تم ردم الحفر على كامل المسطح يدوي لعدم إمكانية وصول اللودر إلى مكان المخالفة وتم إعادة الشىء لأصله، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.