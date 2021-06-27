إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة بالزينية شمالي الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الأحد، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر مع الإدارة الزارعية بالمركز، تم تنفيذ قرار إزالة على حالتي تعد على أملاك الدولة والأراضي الزارعية تنفيذًا للقانون.

وتضمنت الإزالات حالة على مساحة ١٣ سهمًا، وهي عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض والأسمنت وتشوينات مواد بناء، والحالة الثانية على قيراط وهي عبارة عن تعد مبني من الطوب الأبيض والأسمنت والسقف خرساني وتشوينات عبارة عن مواد بناء تعريشة (عشة).

وقاد الحملة العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، بالتنسيق مع الدكتورة أمل إسماعيل، وكيلة وزارة الزراعة بالأقصر، وكرم ضاحي، رئيس قرية المدامود بحري، وحميلى عبدالرحمن، سكرتير القرية، والمهندس أبوبكر حجاجي، مدير الإدارة الزراعية بالمركز والطيري عبدالرحمن رئيس الوحدة الزارعية بالقرية.