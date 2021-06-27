الداخلية: ضبط 180 ألف نسخة مطبوعات تجارية دون تفويضات من أصحاب الحقوق المادي

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (180000) نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن «علب كرتون مدون عليها أسماء لبعض الشركات».. بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل مطبعة «بدون ترخيص»- كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.