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خروج 56 حالة شفاء كورونا من مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

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خروج 56 حالة شفاء كورونا من مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق خروج 56 حالة شفاء كورونا من مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

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أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، برئاسة الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى، خروج حالات تعافي من بين المصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفي الأحرار التعليمي، الأحد، إنه تم خروج وتعافي ٥٦ حالة شفاء من مصابي المُستجد، ومغادرتهم جميعًا المستشفى بعد التعافي من الإصابة بالفيروس، وذلك خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ يونيو الجاري.

وأكد مدير المستشفى أن حالات الشفاء خضعت جميعًا لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وجرى تقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، مشددًا على ضرورة اتباع إجراءات العزل المنزلي واستكمال البروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحي، ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتذليل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، كارتداء الكمامة الواقية والبعد عن التجمعات والاهتمام بالنظافة الشخصية للتغلب على الفيروس والخروج من هذه الأزمة بسلام.

المصرى اليوم

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