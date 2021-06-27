وزيرة الهجرة تعلن إطلاق فاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة وكندا

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استمرارًا لجهود إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية، وفي إطار تحقيق أهداف المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة»، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفدًا من وزارة التخطيط، وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، للمرة الثانية، بحضور سيدة الأعمال «ليلى بنس» إحدى رائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة زوجها رجل الأعمال الأمريكي «درايدن بنس»، في ثاني لقاء يضم وزارتي الهجرة والتخطيط ومؤسسة «حياة كريمة»، والذي يأتي هذه المرة بمشاركة خبيرة مصرية مرموقة.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن اللقاء يأتي للتأكيد على استمرار التعاون الحكومي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وإشراك المصريين بالخارج في بناء الوطن، وتحقيق رسالة القيادة السياسية في بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لأهلنا بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وبحث البدائل الآمنة، مشيدة بجهود المصريين بالخارج لخدمة بلدهم.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هذا اللقاء يأتي في ختام سلسلة اللقاءات الدورية التي عقدتها الوزارة مع مؤسسة «حياة كريمة» والخبيرة «ليلى بنس» للبدء في وضع خطط تنفيذية للنهوض بقطاعي التعليم والتعليم الفني تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق فعالية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة وكندا في 25 سبتمبر المقبل برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

من ناحيتها، أوضحت د. ليلى مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، أن الحكومة تحرص على تعزيز النمو الاقتصادي الدولة واستدامته، بالنهوض بالكثير من المناطق والقرى بالمحافظات المختلفة، مؤكدة حرص الدولة المصرية على الاستثمار في بناء الإنسان وتلبية احتياجاته، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابعت أن وزارة التخطيط أطلقت الكثير من المشروعات الواعدة في محافظات مصر المختلفة، للنهوض بمختلف الفئات، مثمنة التعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ومن بينها التعاون مع وزارة الهجرة في دعم المصريين بالخارج لتنمية المجتمعات المحلية ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، وكذلك المسارح والمكتبات المتنقلة والتي تستهدف رفع وعي المواطنين في الريف المصري بالقضايا ذات الأبعاد التنموية المختلفة، ومن بينها الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أوضح أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» أن هناك الكثير من المشروعات التي نفذتها المبادرة منذ انطلاقها برعاية رئاسية كريمة، مضيفين أن المبادرة تهدف أيضًا إلى محو الأمية الرقمية والاهتمام بالتعليم والصحة والسكن اللائق في مختلف المناطق، لتحقيق توجهات الجمهورية الجديدة.

وأضافوا أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

من ناحيتها، أشادت السيدة ليلى بنس بما تلمسه من نهضة حقيقة في شتى المجالات، مؤكدة أن مصر تشهد عهدًا جديدًا، وأن على الجميع التكاتف للنهوض بالوطن والمواطن المصرية، موضحة أهمية تعريف المصريين في الخارج بشكل مستمر بما تقوم به مصر من طفرات وإنجازات، وإبراز النماذج التي شاركت في ذلك لتحفيز غيرهم على المشاركة الفاعلة.

وتابعت بنس أنها تحرص على الترويج لما يحدث في مصر بين قطاعات كبيرة من المستثمرين بالخارج، والتأكيد على كون المُناخ الاستثماري المصري واعد، وأن السوق المصرية تضم الكثير من الفرص الذهبية التي ينبغي الحرص على اقتناصها، مشيرة إلى أهمية الدعم وتكاتف الجهود للتعريف بما قطعته مصر من خطوات واثقة في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لإتاحة الفرص للمصريين بالخارج والاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، مشيرة إلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة من المصريين بالخارج الذين أنشأوا مشروعات بمصر لتوفير فرص العمل للشباب ودعم الاستثمار الوطني.

وتدير «ليلى بنس» -التي تمتلك خبرة عملية ٤٠ عاما- مؤسسة «بنس» لإدارة الثروات Pence Wealth Management الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا والتي تتولى إدارة استثمارات قدرها 2.2 مليار دولار، كما تصدرت الخبيرة المصرية المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية لعام 2021 وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والنهوض بالإنسان المصري والذي يأتي على رأس اولويات القيادة السياسية. ويتضمن البروتوكول بذل جهود التعاون المشترك لتحقيق أهداف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بجانب تبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن تنفيذ وإنجاح أهداف مبادرتي «مراكب النجاة» و«حياة كريمة»، والعمل على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ودعمهم للوطن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق عمل المبادرتين على مستوى الجمهورية.