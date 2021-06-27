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اليوم ..الحكم على المتهمة بمحاولة اغتيال نائب مأمور سجن الجيزة

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اليوم ..الحكم على المتهمة بمحاولة اغتيال نائب مأمور سجن الجيزة اليوم ..الحكم على المتهمة بمحاولة اغتيال نائب مأمور سجن الجيزة

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد ،الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية والشروع في قتل نائب مأمور ورئيس مباحث سجن الجيزة المركزى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهم الشروع في قتل والانضمام لجماعة إرهابية، حيث توجهت المتهمة يوم 20 فبراير 2018 وطلبت مقابلة مأمور سجن الجيزة المركزي، وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وعندما أنصت لحديثها فوجئ بها تخرج من بين طيات ملابسها سلاحًا أبيض، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها أخرجت سكينًا أخرى واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.

المصرى اليوم

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