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اليوم .. محاكمة ٥ متهمين بـ «خلية الفرقان الإرهابية»

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اليوم .. محاكمة ٥ متهمين بـ «خلية الفرقان الإرهابية» اليوم .. محاكمة ٥ متهمين بـ «خلية الفرقان الإرهابية»

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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية كتائب الفرقان»، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوي.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست للاعتداء على الحريات ونشر الفوضى في البلاد، وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين زوج شقيقة الإرهابي هشام عشماوي، ووجهت له النيابة تهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها.

المصرى اليوم

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