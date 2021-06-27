اليوم .. محاكمة المتهمين بـ«داعش العجوزة»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاحد، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش العجوزة» والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام .

كانت النيابة أحالت 12 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها احداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إنها تتهم كل من «مصطفى – ع» و«أحمد –م» و«محمد.ع» و«محمد –أ» و«حسين.ع» و«كريم.ط» و«محمد –م» و«أنور.س» و«عبدالرحمن .أ» و«مصطفى.ج» وعبدالفتاح –م«و»أحمد.م» لأنهم في غضون الفترة من عامي 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام ،وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما أن المتهمين من الثانى حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها، والمتهمون حتى السابع إضافة إلى الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية باموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.