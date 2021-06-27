تمنح حلول الاتصالات الرقمية من هيتيرا قطاع التعدين ميزة تنافسية

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يوفر حل الاتصالات الذكي 4G LTE من "هيتيرا" للتعدين منصة متكاملة قادرة على دعم مجموعة واسعة من تطبيقات التواصل بين الأجهزة/إنترنت الأشياء بالصوت والفيديو والبيانات وملائمة للتعدين السطحي والشريطي وتعدين الحفر المفتوحة والتعدين تحت الأرض.

الاتجاهات العالمية المؤثرة في صناعة التعدين

يواجه قطاع التعدين والمعادن عدداً من التحديات، بما في ذلك الطلب المتقلب على الخامات والمعادن، والقدرة الزائدة، وزيادة المنافسة من المواد المنافسة، مما يؤدي إلى ضعف الأسعار. وقد بدأ بالفعل استغلال المخزونات عالية الجودة التي يسهل الوصول إليها، ما أجبر القطاع على تطوير خامات أقل جودة في مناطق أبعد.

يواجه التعدين لوائح بيئية وسلامة أكثر صرامة ومتطلبات للمشاركة بشكل أكبر مع المجتمعات المحلية. ويعاني القطاع أيضاً من شيخوخة القوة العاملة، وتوجد صعوبة في توظيف الشباب من أصحاب المهارات التكنولوجية الحديثة. وتؤدي هذه العوامل مجتمعةً إلى ارتفاع التكاليف.

اتجاهات التطوير والقيمة

لمواجهة هذه التحديات، يتعين على شركات التعدين خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الكفاءة والإنتاجية والسلامة في حال كانت تسعى إلى تحقيق الربحية. وتشكل زيادة رقمنة القطاع إحدى الطرق لتحقيق ذلك.

وتعدّ زيادة الاستثمار في التشغيل الالي، والروبوتات، وحلول التنقل داخل الحفر، والتحليلات المرتكزة على البيانات، إلى جانب إنشاء قوة عاملة ممكّنة رقمياً، عاملاً أساسياً. ويتم نشر أدوات المعدات التي جرى تمكينها رقمياً لتقوم بتنفيذ أو تحسين أنشطةٍ كانت في السابق تنفَّذ يدوياً أو باستخدام الآلات التي يتحكم بها الإنسان.

إلا أن العمليات الالية وطبقات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات وأنظمة المراقبة غالباً ما تعمل في صوامع منفصلة. ولتحقيق الفوائد الحقيقية للرقمنة، يحتاج التعدين إلى التحول إلى مؤسسسة متكاملة تستخدم منصات متصلة مدعومة بالتحليلات من الجيل التالي.

يتم تمكين الفرق الميدانية باستخدام حلول تنقّل متصلة بالصوت والفيديو والبيانات، جنباً إلى جنب مع تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ويمكن لشركات التعدين الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة من خلال الاستفادة من الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات المستمدة من أنظمة القياس عن بعد وأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات "سكادا". ومن شأن هذه المعلومات أن تساهم في تحسين الوعي الظرفي واتخاذ القرار في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى توفير بيانات قيمة لصياغة التوقعات والاستراتيجيات المستقبلية.

كيف تفيد حلول الاتصالات الرقمية قطاع التعدين

يمكن لحل "هيتيرا" للاتصالات الذكية الخاص بالتعدين مساعدة القطاع على إدراك فوائد الرقمنة. فهو يوفر حل النطاق العريض من الحافة إلى الحافة القابل للنقل بدرجة عالية، ويشمل المحطات والشبكة ومركز البيانات ومركز القيادة والإرسال. وهو قادر أيضاً على دعم الأتمتة المتطورة للغاية وتحليلات البيانات وجميع تطبيقات التواصل بين الأجهزة/إنترنت الأشياء بالصوت والفيديو والبيانات المستخدمة في قطاع التعدين.

يوفر حل 4G/5G المتوافق تمامًا مع 3GPPشبكة لاسلكية كاملة للنطاق العريض بما في ذلك شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) ، ووصلة التوصيل ، و LTE core ، وإدارة الجهاز والشبكة. ويمكن تشغيل خدمات متعددة في وقت واحد عبر 4G/5Gالمرنة والعالية الإنتاجية، بما في ذلك: خدمات Push-to-X للمهام الحرجة (صوت/بيانات/فيديو)، وبث الفيديو في الوقت الفعلي، والقياس عن بعد/التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات "SCADA"، ومراقبة مستشعرات التواصل بين الأجهزة/إنترنت الأشياء. وتتيح معدلات النقل المنخفضة الكمون (أقل من 100 ميلي ثانية) التحكم الدقيق بالعمليات البعيدة المؤتمتة.

ويمكن إدارة جميع التقنيات على اختلافها باستخدام تحكم موحد ومركز إرسال مرئياً ومركز تحكم عن بعد يتلقى ويوزع المعلومات في الوقت الفعلي، من العمليات الميدانية وإليها. تدعم البنية التحتية للشبكة أيضاً تحليلات البيانات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.